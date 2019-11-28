Глава МИД Германии заявил, что Европа нуждается в России как партнере

В ближайшие несколько месяцев Евросоюз планирует продвигаться в осуществлении европейской политики в отношении Китая и России.

Глава германского МИД Хайко Маас считает, что Европе Россия необходима как партнер, даже несмотря на то, что она представляет собой конкурента европейской модели, передает РИА Новости. Также, по словам дипломата, в ближайшие несколько месяцев Евросоюз планирует продвигаться в осуществлении европейской политики в отношении Китая и России.

«Стран, в которых мы нуждаемся, как в партнерах», — подчеркнул Маас. Отметив, что Москва и Пекин конкурируют с европейской моделью. Кроме этого, по словам министра, Россия «слишком часто в военном плане применяет вакуум», возникший после того, как США покинули регионы особенно уязвимые для европейской безопасности.