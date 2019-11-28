Владимир Путин заявил, что Россия стремится расширить круг друзей ОДКБ

После ратификации ряда документов участниками организации, начнутся диалоги со странами, заинтересованными в тесных контактах.

Россия планирует наращивать круг друзей стран ОДКБ – об этом в ходе саммита организации, которая проходит в резиденции Ала-Арча в Бишкеке, заявил глава России Владимир Путин. По словам главы государства, в 2018 году Москвой был утвержден пакет документов, которые дают возможность предоставлять статуса наблюдателя либо партнера ОДКБ. Далее, как пояснил Путин, после того как эти документы ратифицируют все участники организации, начнутся диалоги со странами, которые имеют интерес и готовность налаживать тесные контакты.