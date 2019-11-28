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В начале зимы в Москву придет резкое похолодание и гололед

28.11.2019 11:57
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В начале зимы в Москву придет резкое похолодание и гололед

Первого декабря днем и ночью термометр покажет 0 - минус 5 градусов, а в ночь на понедельник столбик опустится до отметки минус 4-9 градусов, днем покажет 1-6 градусов мороза.

Первые дни зимы принесут в российскую столицу резкое похолодание, гололедицу и пониженное атмосферное давление. Как передает ТАСС, информация об этом поступила от и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Как рассказал эксперт, резкий холод наступит на фоне приходящей оттепели. Что, по словам метеоролога, может представлять опасность в виде гололедицы. В данный момент, как объяснил Вильфанд, температура повышается и понижается давление, и к воскресенью оно достигнет отметки 732-735.

Что касается температуры воздуха, то первого декабря днем и ночью термометр покажет 0 - минус 5 градусов, а в ночь на понедельник столбик опустится до отметки минус 4-9 градусов, днем покажет 1-6 градусов мороза.

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