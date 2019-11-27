В Госдуме прокомментировали заявление Киева по транзиту газа

Заключение нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины возможно только в том случае, если будут найдены приемлемые условия для обеих сторон.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление по ситуации, сложившейся вокруг транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, новый контракт должен быть подписан на условиях регулирующего газовый рынок европейского законодательства и на длительный срок.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Игорь Ананских оценил слова украинского премьера. В разговоре с RT он указал на то, что "Газпром" сделал предложение украинской стороне относительно условий продления транзита и теперь от Украины зависит будут они приняты или нет. При этом парламентарий подчеркнул, что Киеву необходимо "сесть за стол переговоров" и прекратить попытки шантажа, так как они не окажут никакого влияния на решение проблемы. Причем по его словам, новый транзитный контракт должен заключаться на коммерчески выгодных для обеих сторон условиях.