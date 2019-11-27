Житель Ижевска хотел продать иностранным спецслужбам разработки ВКС

Мужчина хотел обогатиться за счет продажи секретных данных ВКС

Житель Ижевска хотел продать иностранным спецслужбам данные о секретных разработках военно-космических сил России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Удмуртии.

В ведомстве рассказали, что россиянин планировал создать на территории республики организацию, которая занималась бы получением подобной информации. Мотивом таких действий выступило желание обогатиться. В ходе проверки выяснилось, что мужчина действительно имел доступ к гостайне, сейчас его нет. Откуда именно он намеревался получать секретные данные в УФСБ не уточнили.

Так как до самой госизмены ситуация не дошла, поэтому против россиянина не стали возбуждать уголовное дело, однако ему было предъявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.