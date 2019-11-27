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Опрос показал, что большинство россиян думают об уходе на фриланс

27.11.2019 16:18
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Опрос показал, что большинство россиян думают об уходе на фриланс

Глава НПФ Сбербанка Александр Зарецкий считает, что в ближайшие 10-20 лет около 60% трудящихся россиян будут работать на фрилансе

Большая часть экономически активных российских граждан в возрасте от 18 лет и старше (72%) рассматривают возможность отказа от работы с оформлением в штат и заняться фрилансом, следует из опроса НПФ Сбербанка и "Работы.ру". При этом отмечается, что 27% респондентов назвали такой переход "очень вероятным", а 8% - полностью исключили возможность перехода на фриланс.

Согласно прогнозу главы НПФ Сбербанка Александра Зарецкого в ближайшие 10-20 лет примерно 60% экономически активных россиян будут работать на фрилансе.

Как показало исследование, треть респондентов уже сейчас имеют подработку или постоянную работу, которая позволяет их отнести к категории самозанятых граждан. При этом 17% опрошенных имеют доход в размере свыше 40 тыс. рублей в месяц, а 9% - в районе 30-40 тыс. рублей. Отмечается, что около 40% россиян благодаря подработкам получают дополнительный доход менее 10 тыс. рублей.

К основным рискам работы на фрилансе респонденты отнесли финансовую нестабильность (68%), отсутствие пенсионных взносов (32%) и сложности в получении кредита или ипотеки (23%). Также примерно 20% россиян беспокоятся о снижении дохода, а 11% опрошенных считают отсутствие рабочего места проблемой. 21% россиян не видят никаких опасностей при переходе на фриланс, пишет РБК.

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