Apple признала Крым территорией России

Ранее в приложении «Погода» населенные пункты Крыма отображались без принадлежности к российской территории.

В компании Apple все-таки устранили ошибку, внеся соответствующие поправки в приложение «Погода». Теперь, как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, встретившегося с представителем Apple в РФ Дарьей Ермолиной, сервис отображает Крымский полуостров территорией Российской Федерации.

Напомним также, что ранее сообщалось о проблемах в отображении карт Apple, однако их устранили. Позднее исправили и ошибки в «Погоде» – в этом приложении населенные пункты Крыма отображались без принадлежности к российской территории.