Белый дом заморозил помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Это произошло 25 июля – в день, когда главы страны пообщались по телефону.

Как выяснилось, в Белом доме уже были приняты первые шаги, связанные с заморозкой военной помощи Украине. РИА Новости сообщает, что об этом говорится в публикации Hill. Издание, ссылаясь на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса, пишет, что это произошло 25 июля – в день, когда главы США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский пообщались по телефону. Придавать публичности бумаги соответствующего содержания члены комитета отказались, отметив, что они могут быть использованы для импичмента.