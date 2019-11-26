Путин назвал главную тему прошедшего разговора с Зеленским

Президенты России и Украины обсудили энергетические вопросы, включая возобновление прямых поставок и продолжение транзита российского газа

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям двух стран в сфере энергетики. Также в ходе беседы, которая состоялась 25 ноября, обсуждались и газовые вопросы, включая вопросы возобновления прямых поставок и продолжения транзита российского газа. Об этом Путин рассказал на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком.

Напомним, что действующие соглашения Москвы и Киева на поставку и транзит голубого топлива истекают в конце 2019 года. Стороны проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии, но пока безрезультатно. Отмечается, что дата следующих переговоров пока не назначена, однако источник, близкий к структурам Евросоюза, сообщил, что ЕК планирует провести их в начале декабря, пишет РИА Новости.