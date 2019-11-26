Зеленский назвал отношения Украины с Россией "очень сложными"

Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией будет начат на встрече в формате "нормандской четверки"

Украинский президент Владимир Зеленский определил отношения Киева и Москвы как "очень сложные". Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине. Также Зеленский отметил, что диалог с Российской Федерацией будет начат на встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия).

Напомним, что саммит глав государств "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже. Ранее все стороны подтвердили свое участие в данном мероприятии, пишет ТАСС.