Украина пригрозила закачивать транзитный газ из России в свои хранилища

Юрий Витренко Заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если сырье будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта с начала 2020 года

Если новый контракт на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию не будет подписан, а газ из России продолжит поступать с 1 января 2020, тогда Украина начнет закачивать его в свои хранилища. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В Facebook в комментариях к своей публикации он написал, что Украина станет рассматривать российское голубое топливо без документального оформления как сырье, которое принадлежит "неопределенному собственнику" и такой газ будет храниться в подземных резервуарах страны.

Так Витренко ответил на вопрос о том, что произойдет, если транзит голубого топлива из России продолжится без заключения нового контракта.

Действующее соглашение Москвы и Киева на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Стороны проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии, но пока безрезультатно.