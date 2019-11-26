О чем Путин и Зеленский говорили по телефону?

Президенты России и Украины пообщались по вопросу передачи Украине трех военных кораблей, год назад задержанных Россией в результате керченского инцидента.

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообщались по вопросу передачи Украине трех военных кораблей, год назад задержанных Россией в результате керченского инцидента. При этом, как писали СМИ со ссылкой на офис Зеленского, он отметил, что России нужно вернуть вооружение, оборудование и документы с кораблей, о которых идет речь.

Как передает РИА Новости, инициировала разговор украинская сторона. Кроме этого, как сообщается, глава РФ затронул тему газового транзита через украинскую территорию и возобновления прямых поставок. Стороны также пришли к соглашению продолжать двусторонние контакты.