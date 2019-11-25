Зеленский заявил о готовности к встрече в "нормандском формате"

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи в "нормандском формате" планирует поднять вопрос о возобновлении суверенитета и целостности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).

Ранее Елисейский дворец сообщил, что саммит глав государств "нормандского формата" состоится 9 декабря в столице Франции. Отмечается, что все стороны подтвердили свое участие в данном мероприятии.

По словам Зеленского, Киев в целом готов к проведению саммита, осталось только доработать несколько пунктов. Он рассказал, что собирается поднять вопрос о возобновлении суверенитета и целостности Украины, а также обсудить возвращение украинских территорий и украинских граждан, пишет РИА Новости.