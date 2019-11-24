Экс-депутат Рады призвал Киев навсегда забыть о возвращении Крыма и Донбасса

Евгений Балицкий посоветовал Киеву навсегда забыть о возвращении Крыма и Донбасса и "оформить это мероприятие" в рамках украинского законодательства

Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий считает, что Украина не сможет вернуть себе Крым и Донбасс. Он пояснил, что пришел к такому выводу, так как часто общается на полуострове с выходцами из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся", - заявил Балицкий в эфире YouTube-канала InterVizor.

По его словам, жители Донбасса "ненавидят" Киев, потому что власти страны начали войну на своей территории, убивая украинских граждан. Экс-депутат посоветовал Украине навсегда забыть об этих утраченных территориях и "оформить это мероприятие" в рамках украинского законодательства.

Балицкий уверен, что минские соглашения нужны государству для оттягивания времени, чтобы рассказать украинцу по телевизору, что еще немного и киевские власти "все решат". Кроме того он положительно отнесся к процессу разведения сил и техники в Донбассе, который поможет установить мир в этом регионе.

В марте 2014 года Крым стал частью российской территории по итогам референдума, на котором практически все жители региона высказались за воссоединение с РФ, пишет РИА Новости.