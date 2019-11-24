Цеков прокомментировал заявление Хомчака о "кошмарящей" Европу российской военной базе в Крыму

Сергей Цеков подчеркнул, что размещение и укрепление военных баз в Крыму связаны с продвижением НАТО к восточным границам РФ

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что полуостров нужен российской стороне для расположения военной базы, которая позволит Москве "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, а также "господствовать" в Средиземном море.

Цеков уточнил, что "Крым нужен России как ее составная неотъемлемая историческая территория". С этой территорией связаны очень многие важные исторические события нашей страны, включая крещение князя Владимира.

"Крым - это историческая земля, которая должна принадлежать России", - заявил сенатор.

Если говорить о военных целях, подчеркнул Цеков, то РФ не собирается никого "кошмарить". В данном случае речь идет лишь об укреплении обороноспособности Крыма из-за действий Украины и НАТО. Он добавил, что размещение и укрепление военных баз на полуострове - зеркальный ответ Москвы на продвижение альянса к восточным границам РФ, пишет РИА Новости.