Москвичей предупредили о ледяном дожде в Москве

Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в Москве выпадет ледяной дождь, который приведет к гололедице на дорогах и тротуарах города

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в четверг, 28 ноября, в столице ожидается ледяной дождь. Согласно прогнозам, в Москве сохранится холодная погода без осадков до среды. В начале следующей недели столбик термометра будет колебаться в пределах 0-5 градусов ниже нуля. Однако уже в четверг в российскую столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет осадки в виде снега, переходящего в ледяной дождь. 28 ноября температура воздуха установится в районе 0 градусов. Отмечается, такое погодное явление может быть опасным несмотря на то, что носит очаговый характер. Тишковец пояснил, что отложение льда достигнет одного миллиметра из-за чего на дорогах и тротуарах города будет очень скользко, пишет РИА Новости.