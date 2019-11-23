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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Эксперт опровергает самые распространенные мифы о Йеллоустоне

23.11.2019 23:03
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Эксперт опровергает самые распространенные мифы о Йеллоустоне

Эксперт из Йеллоустонской вулканической обсерватории опроверг наиболее распространенные мифы о супервулкане.

Существует всего два наиболее часто задаваемых вопроса о самом известном вулканическом национальном парке Америки:

1. Скоро ли произойдет следующее извержение Йеллоустона?
2. Когда это произойдет, уничтожит ли это цивилизацию?

На эти вопросы ответил один из экспертов Йеллоустонской вулканической обсерватории. По его словам, информация о супервулкане является одним из самых больших примеров дезинформации, распространяемой через прессу и телевидение.

Были ли в Йеллоустоне колоссальные извержения в прошлом? Эксперт отвечает: Это, безусловно и неоднократно.

Будет ли новое извержение в таких же огромных масштабах? Вполне возможно! Но вулканологи в Йеллоустонской вулканической обсерватории не делают ставок на Большое извержение, и цивилизация в целом, вероятно, переживет взрыв, даже если он действительно произойдет.

Специалист уточняет, что следующее извержение, вероятно, будет довольно маленьким, только немного лавы, вытесняемой с возможно небольшим количеством пепла. И оборудование, которое установлено в районе вулкана, заблаговременно предупредит об этом.

Тем не менее, даже если в течение нашей жизни произойдет следующее огромное извержение, по словам эксперта, это, конечно, будет смерть и разрушение, но этого недостаточно, чтобы уничтожить Соединенные Штаты или даже только американский Запад. Цивилизация, как мы ее знаем, выживет.

Извините, что разочаровал, говорит эксперт, но настоящая история Йеллоустона далеко не так страшна и драматична, как вы можете видеть в разнообразных и многочисленных статьях и страшных документальных фильмах. Но в научном мире правит реальность. И она совершенно не похожа на картины представленные СМИ и телевидением.

В подтверждение своих слов эксперт сообщил, что Обсерватория уже дважды проводила эксперимент "супер извержение", показавший, что хотя последствия извержения будут очень неприятными, но это не приведет к уничтожению цивилизации. При этом он подчеркнул, что Йеллоустон даже не находится в ТОР-10 списка самых опасных вулканов. Он занимает лишь 21 место.

Общая оценка угрозы вулканов США, проводимая Обсерваторией, определяется путем умножения суммы факторов риска на сумму факторов воздействия. Три верхних вулкана по порядку: Килауэа (Гавайи), гора Сент-Хеленс (Вашингтон) и гора Ренье(Вашингтон). Была также введена общая категоризация - «очень высокая угроза», «высокая угроза», «умеренная угроза», «низкая угроза» и «очень низкая угроза». В 2005 году Йеллоустон занял 21-е место в оценке угроз, такое же, как и в 2018 году. Это квалифицирует Йеллоустон как вулканическую систему "высокой угрозы", пишет ScientificAmerican.

Эксперт советует: Не поддавайтесь на обман. Спланируйте свое посещение национального парка без единого страха, что все это место внезапно извергнется в результате вулканического катаклизма, достойного самого раздутого представления таблоидов. Живите в этом районе, не беспокоясь о том, что вас окружает. Персонал Обсерватории уделяет пристальное внимание вулкану и сможет заранее предупредить вас, когда магматическая камера заполнится до способности "супер извержения". А вы, тем временем, наслаждайтесь одними из лучших активных гейзеров на планете!

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