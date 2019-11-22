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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

ГД продолжит борьбу за повышение возраста продажи алкоголя

22.11.2019 18:48
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ГД продолжит борьбу за повышение возраста продажи алкоголя

Зампред комитета Госдумы Леонид Огуль убежден, что для снижения потребления спиртных напитков следует повысить возраст продажи алкоголя

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что депутаты будут отстаивать инициативу, согласно которой в России запрещается продажа спиртных напитков до 21 года.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило предложение о повышении возраста продажи алкогольных напитков. Против такой инициативы выступили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.

Зампред считает, что снизить потребление спиртных напитков в стране поможет ужесточение алкогольного законодательства. Огуль отметил, он, как врач, знает, что рост и развитие человека не останавливается в 18 лет, а продолжается даже в 23 года, особенно это касается нервной системы. Поэтому, чем позже молодые люди начнут употреблять алкогольные напитки, тем лучше, ведь от этого зависит здоровье нации.

Огуль подчеркнул, что депутаты и дальше будут продолжать отстаивать введение повышения возраста на продажу алкогольной продукции, пишет РИА Новости.

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