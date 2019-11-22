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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

22.11.2019 13:57
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В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Александр Буксман рассказал, что проблема заключается в том, что сейчас по закону медработники не имеют права передавать ГИБДД и МВД данные о тех, кто стоит на учете как алкоголик или наркоман из-за чего они могут получить водительские права

Первый заместитель руководителя Генпрокуратуры Александр Буксман раскритиковал предложение Министерства здравоохранения касательно введения новых правил медосмотра водителей. По его мнению, ведомство совершило ошибку, которая должна быть исправлена.

Ранее Минздрав опубликовал приказ, согласно которому с 22 ноября при получении или обновлении водительских прав нужно будет в обязательном порядке сдать анализы на содержание наркотиков и психотропных веществ. Отмечалось, что обследование можно пройти только в специализированных медицинских учреждениях. Нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, так как в СМИ появилась информация, что введение дополнительных исследований может привести к подорожанию медсправки.

Буксман пояснил, что настоящая проблема заключается в том, что сейчас, согласно закону, медработники не имеют права передавать ГИБДД и МВД данные о тех, кто стоит на учете как алкоголик или наркоман из-за чего они могут получить водительское удостоверение. По его словам, Генпрокуратура уведомила об этом Минздрав и российское правительство для того, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, пишет РИА Новости.

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