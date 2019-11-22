Владимир Путин заявил, что новый порядок медосмотра водителей – это «чушь»

Вместе с этим российский лидер отметил важность дополнительных обследований водителей.

Свое отношение к попытке внедрить новые правила медицинского осмотра для водителей высказал президент России Владимир Путин. Как передает Газета.ру, по словам главы государства, подобные меры можно назвать «чушью».

«Я сам узнал oб этoм из средств массовoй инфoрмации, этo чушь какая-тo», — заявил Владимир Путин.

Вместе с этим российский лидер считает, что дополнительные обследования водителей – это важно, и они должны проводиться. Однако при этом важно, чтобы внедрение новых правил и мер происходило поэтапно и «с умом». В частности, одним из пунктов Путин обозначил готовность медучреждений к проверкам водителей, но с использованием российского оборудования, благодаря которому расходы на обслуживание будут сокращены.

Напомним также, что ранее после новостей о подорожании справок для получения водительских прав во многих городах стали образовываться большие очереди. Люди пытались получить справки по прежним правилам, и по более низкой цене.