Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

После критики президентом России Владимиром Путиным новых правил прохождения медосмотра, Минздрав отложил их введение до лета следующего года.

Как сообщалось ранее, с 21 ноября должны были начать действовать новые правила медицинского осмотра для получения водительских удостоверений, согласно которым при замене или первичном получении прав водители должны сдавать кровь и мочу для выявления содержания наркотических веществ и маркеров алкогольной зависимости. Причем стоимость получения медицинской справки увеличивалась в разы. Это спровоцировало огромные очереди в наркодиспансеры, так как автовладельцы стремились пройти медосмотр и получить документ по старым ценам.

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда. Также, на этот факт должен был обратить внимание и Минтруд. По словам президента, подобные приказы и нововведения надо принимать "с умом".

После этого, заместитель главы Минздрава Олег Салагай в телеграм-канале опубликовал приказ ведомства, согласно которому новые правила прохождения медицинского осмотра будут введены на территории России с 1 июля 2020 года, пишет РИА Новости.