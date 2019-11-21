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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

21.11.2019 21:34
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

22 ноября были отменены занятия в школах, работа детских садов прекращаться не будет

В связи с ураганным ветром, скорость которого достигает до 38 метров в секунду, в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. 22 ноября занятия в учебных заведениях отменены, работа детских садов прекращаться не будет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Игорь Дяченко. Отмечается, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил привести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности, пишет ТАСС.

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