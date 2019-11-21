Сервис "Яндекс.Такси" запустил "Эко-тариф"

Теперь пользователи сервиса "Яндекс.Такси" смогут вызывать машины, которые используют в качестве топлива природный газ

В пресс-службе сервиса "Яндекс.Такси" сообщили, что пользователям стали доступны поездки по "Эко-тарифу", то есть машины в качестве топлива будут использовать природный газ (метан), а не бензин. Первым городом, где жители смогут воспользоваться этим тарифом, стала Казань. Уточняется, что на первом этапе сервис "Яндекс.Такси" планирует подключить к "Эко-тарифу" 650 автомобилей.

Уточняется, что стоимость поездки класса "Комфорт" останется прежней, так как, согласно техническим характеристикам, она соответствует тарифу "Комфорт". Что касается водителей, то они смогут сэкономить на топливе до 60% расходов. Таким образом их заработок повысится, пишет Российская газета.