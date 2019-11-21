В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес мессенджера WhatsApp

Замглавы ведомства уверен, что подобная конкурентная борьба пойдет на пользу, потому что компании, помимо обвинений, занимаются усовершенствованием своих сервисов

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин считает, что критика приложения WhatsApp основателем Telegram Павлом Дуровым вызвана конкурентной борьбой между двумя мессенджерами.

Ранее Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, это приложение постоянно отслеживает конфиденциальную информацию пользователей - личные сообщения и фотографии, из-за чего третьи лица могут получить доступ к персональным данным владельца смартфона.

Волин уверен, что подобная конкурентная борьба положительно скажется на пользователях, использующих эти мессенджеры, так как помимо обвинений, компании занимаются усовершенствованием своих сервисов. По мнению замглавы ведомства, человек должен самостоятельно принимать решения относительно того, каким приложением пользоваться, а каким нет. Помимо этого он добавил, что, на самом деле, абсолютно все люди становятся уязвимыми, когда берут в руки гаджет. Утрата безопасности - плата за удобство. Также он отметил, что на смартфонах не стоит держать информацию, с которой человек ни при каких обстоятельствах не хочет делиться, пишет РИА Новости.