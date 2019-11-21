Госдума в III чтении одобрила законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты

В Госдуме считают, что этот законопроект поможет защитить интересы российских компаний

Государственная дума в третьем чтении утвердила законопроект, согласно которому в стране запрещается продавать электронную технику (смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV) без российского программного обеспечения. Планируется, что закон вступит в силу в июле 2020 года. Об этом сообщается на портале нижней палаты парламента.

Авторы документа считают, что подобная мера будет способствовать защите интересов российского бизнеса, а также повысит конкурентоспособность отечественных компаний, пишет RT.