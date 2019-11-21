Ученые выяснили, что люди могут вести нормальный образ жизни даже с половиной мозга

Ученые выяснили, что устойчивые нейронные связи полушария частично компенсируют потерю половины мозга, а также поддерживают когнитивные функции человека

Исследование нейробиологов Калифорнийского технологического института показало, что люди, которым удалили одно полушарие мозга, могут вести нормальный образ жизни. Об этом сообщает австралийский научный ресурс Science Alert.

В эксперименте принимали участие шесть пациентов, которым в детстве удалили одно из полушарий мозга для лечения особо тяжелой формы эпилепсии, устойчивой к лекарственным препаратам. Отмечается, что ученые сделали им МРТ-сканирование и сравнили полученные результаты со снимками здоровых людей. Выяснилось, что активность мозга пациентов с одним полушарием во многом схожа с активностью всего мозга за счет наличия устойчивых нейронных связей полушария, которые частично компенсировали потерю половины мозга, а также поддерживали когнитивные функции пациента, пишет РИА Новости.