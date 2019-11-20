Вторая партия российских Су-30СМ прибыла в Белоруссию

В белорусском ведомстве отметили, что Россия выполнила все свои обязательства касательно поставки военной техники на 2019 год

В пресс-службе Минобороны Белоруссии сообщили, что 20 ноября на белорусскую авиационную базу, которая расположена в Барановичах, прибыла вторая партия российских истребителей четвертого поколения Су-30СМ. Подчеркивается, что российская сторона выполнила все обязательства на поставку военной техники на 2019 год. Всего республика должна получить 12 российских самолетов.

Уточняется, что белорусское ведомство подготовилось к приемке новых истребителей: закупило 12 учебно-боевых воздушных судов Як-130, так как они являются учебно-тренировочным комплексом для освоения самолетов семейства Су-30.

Отмечается, что первая партия самолетов России была передана соседнему государству 13 ноября. Тогда Белоруссия получила от России два многоцелевых боевых истребителя Су-30СМ, пишет Российская газета.