ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в госизмене

В ведомстве заявили, что мужчина собирал секретную информацию касательно Вооруженных сил РФ и передавал их Украине

В городе Аксай Ростовской области Федеральная служба безопасности РФ арестовала российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Имя мужчины в ведомстве разглашать не стали, но уточнили, что он служил в Южном военном округе. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

Согласно предварительным данным, задержанный целенаправленно собирал секретную военную информацию касательно Вооруженных сил РФ. Отмечается, что мужчина выполнял задание Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. В российском ведомстве рассказали, что эти конфиденциальные сведения могли нанести сильный урон по обороноспособности России.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".