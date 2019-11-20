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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

Киев решил взыскать с России более $50 млн за потерю портов в Крыму

20.11.2019 14:38
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Киев решил взыскать с России более $50 млн за потерю портов в Крыму

АМПУ намеревается взыскать с правительства России компенсации за убытки, которые Украина понесла из-за потери портов в Крыму

"Администрация морских портов Украины" (АМПУ) собирается до конца текущего года направить российскому правительству требование о возмещении убытков, которые понес Киев из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщается на портале украинской госкомпании.

В организации уточнили, что стоимость незаконно присвоенного Москвой государственного имущества, которое ранее принадлежало компании, составляет более 1,24 миллиарда гривен или свыше $50 миллионов.

Также "Администрация морских портов Украины" пообещала, если российская сторона в течение полугода не даст ответ, тогда Украина передаст это дело на рассмотрение в международный арбитраж, пишет РИА Новости.

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