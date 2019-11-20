Роскачество рассказало, как защититься от мошенничества при покупках в интернете

В ведомстве рекомендуют обращать внимание на адрес сайта в адресной строке

В преддверии новогодних праздников Роскачество проверило 40 наиболее популярных интернет-ресурсов, предназначенных для реализации авиабилетов. Выяснилось, что 10 из оказались поддельными. В связи с этим ведомство рассказало, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников при подобных покупках.

Отмечается, что зачастую злоумышленники создают максимально похожие копии официальных ресурсов. Таким образом мошенники вводя пользователей в заблуждение. В результате они похищают персональные данные людей и их деньги, продавая несуществующие товары.

Эксперты Роскачества напомнили, что сайт любого интернета-магазина имеет свой уникальный адрес. Помимо этого у него есть фирменное название и дизайн. В ведомстве предупредили, что всегда нужно внимательно проверять адрес ресурса, так как может оказаться, что привычный дизайн ресурса является искусной копией, созданной мошенниками. В качестве примера Роскачество привело наименования уже заблокированных порталов: "0zon-travel.online", где вместо первой буквы "О" стоит цифра 0, добавив, что подобных интернет-ресурсов довольно много, пишет РИА Новости.