В Кремле прокомментировали призыв Эстонии к России вернуть территории

Как категорически заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, подобные заявления неприемлемы.

В Кремле прокомментировали заявление, которое сделал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас по поводу того, что России нужно вернуть так называемые «аннексированные территории». Как передает РИА Новости, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков категорически отметил, что это неприемлемо. Официальный представитель Кремля заявил, что Россия не будет соглашаться с подобными призывами.

Напомним, что ранее Пыллуаас, комментируя заявление представителя МИД РФ Сергея Беляева об утратившем силу Тартуском мирном договоре, стал утверждать, что Москва обязана вернуть Эстонии территории.