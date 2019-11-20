Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории

Речь идет о Псковской и Ленинградской областях, которые Эстония получила в своё пользование после заключенного мирного договора между Эстонией и советской Россией 2 февраля 1920 года.

России нужно вернуть Эстонии «аннексированные территории» — об этом заявил спикер эстонского парламента и член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. Как передает Regnum, таким образом он дал комментарий по поводу высказывания директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, заявившего о недействительности Тартуского мирного договора.

При этом спикер отметил, что Эстония не имеет к России территориальных требований. На своей странице Facebook он написал: «Мы не хотим ни одного квадратного метра площади территории России. Мы просто хотим вернуть нашу».

Что касается «возврата территории», то, как заверяет Пыллуаас, в свое время «Россия аннексировала около 5% территории Эстонии». Суть в том, что Таллин настаивает на том, чтобы Москва признала границы прибалтийской республики согласно рамках недействующего соглашения.

Уточним, что речь идет о Псковской и Ленинградской областях, которые Эстония получила в своё пользование после заключенного мирного договора между Эстонией и советской Россией 2 февраля 1920 года.