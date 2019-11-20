Cкафандр астронавта НАСА протек при выходе в открытый космос

В правом ботинке космического костюма Эндрю Моргана скопилась вода.

Во время рабочего процесса в открытом космосе за бортом МКС скафандр, в который был облачен астронавт Эндрю Морган, протек. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение космического агентства, инцидент произошел пятнадцатого ноября. Оказалось, что в правом ботинке произошло небольшое скопление воды. Сейчас специалисты пытаются выяснить причины, из-за которых это произошло. При этом, как уточнил официальный представитель НАСА, на график следующих выходов в открытый космос случившееся не повлияет.