Совфед предлагает россиян штрафовать за ночной шум

Сумма штрафа, согласно инициативе, может составлять до трех тысяч рублей.

В Совфеде выступили с предложением: россиян, которые нарушают тишину в ночное время суток, нужно привлекать к ответственности. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо, адресованное в комиссию по разработке документа.

Как уточняется, предложение состоит в инициативе дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях. Суть предлагаемых поправок состоит в том, чтобы штрафовать граждан, нарушивших тишину и покой во временной промежуток с 23:00 до 7:00. Сумма штрафа может составлять до трех тысяч рублей.