"Газпром" заполнил газом обе нитки "Турецкого потока"

Ожидается, что газопровод "Турецкий поток" будет введен в эксплуатацию до конца текущего года

Пресс-служба "Газпрома" заявила, что российская компания заполнила голубым топливом обе нитки трубопровода "Турецкий поток". Ожидается, что этот газопровод начнет функционировать до конца 2019 года.

Отмечается, что пуско-наладочные работы на турецком приемном терминале подходят к завершению, а компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания", расположенные на российской территории, уже готовы к эксплуатации.

Газопровод "Турецкий поток" начал строиться в 2016 году. Этот трубопровод подразделяется на две нитки: первая будет поставлять российское голубое топливо в Турцию, а вторая – в страны Южной и Восточной Европы, пишет РИА Новости.