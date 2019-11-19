Глава МИД Германии призвал Украину сохранить транзит российского газа

Германия считает, что транзит газа из России через территорию Украины следует продолжать и после 2019 года

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что транзит российского голубого топлива через украинскую территорию должен быть продолжен после 2019 года.

Действующее соглашение России и Украины на транзит и поставку газа истекает в конце декабря текущего года. На трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии российская сторона высказалась о необходимости пакетного решения касательно вопроса о транзите голубого топлива, а также призвала Киев аннулировать взаимные судебные споры, однако прогресса в этом вопросе достигнуто не было, пишет РИА Новости.