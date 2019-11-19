В Минобороны РФ прокомментировали угрозы Турции о возобновлении военной операции в Сирии

Игорь Конашенков подчеркнул, что Москва в полной мере выполнила и продолжает выполнять свою часть соглашения, которая прописана в сочинском меморандуме

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что высказывания турецкого главы МИД Мевлюта Чавушоглу о возобновлении военной операции "Источник мира" и о невыполнении Москвой своих обязательств вызывают недоумения.

Ранее Турция заявила, что может возобновить военную операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не выполнят своих обещаний.

Конашенков подчеркнул, что российская сторона в полном объеме выполнила свои обещания и продолжает выполнять положения, зафиксированные в совместном меморандуме, который в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Представитель ведомства отметил, что российская сторона обеспечила разведение конфликтующих сторон, проводит совместное с Анкарой патрулирование приграничной территории, а также перебрасывает дополнительные силы военной полиции РФ для нормализации обстановки в этом регионе. Помимо этого были созданы полевые госпитали, а местным жителям оказана гуманитарная помощь. Он добавил, что Россия активно участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры, пишет РИА Новости.