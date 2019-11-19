В Кремле считают претензии Киева по газу надуманными

Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает выдвигаемые претензии Киева надуманными и недопустимыми

В Кремле претензии Украины к России касательно газового вопроса считают надуманными и неприемлемыми. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Также он напомнил, ранее российский глава Владимир Путин во время брифинга в Бразилии объяснил ситуацию с газом, отметив, что существует вероятность войти в новый год без соответствующего контракта. Песков подчеркнул, что ему больше нечего добавить к сказанному.

Действующее соглашение на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Россия, Украина и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации по газовому вопросу, но пока безрезультатно, пишет РИА Новости.