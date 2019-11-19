В НАТО оценили передачу Москвой Киеву украинских кораблей

Йенс Столтенберг считает, что передача Россией украинских кораблей должна помочь в переговорах в "нормандском формате"

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал передачу Москвой украинских кораблей Киеву, которые были задержаны Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Он надеется, что это поможет во время переговоров в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина), а также будет способствовать прогрессу в реализации минских договоренностей. Столтенберг добавил, что Россия должна была вернуть украинские корабли на родину уже давно, так как это соответствует международным обязательствам.

Напомним, что в понедельник, 18 ноября, в нейтральных водах Черного моря состоялась передача Россией трех кораблей украинской стороне, которые были задержаны в прошлом году за нарушение российской границы, пишет ТАСС.