Киев запретил россиянам покупать украинские сельхозземли

Россияне не могут приобретать украинские сельхозземли, так как Россия является страной-агрессором

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что если основатели украинских компаний, которые приобретают в стране земли сельскохозяйственного назначения, будут иметь российское гражданство, тогда киевские власти конфискуют подобную недвижимость в пользу государства.

По словам Лещенко, в законе о рынке земли будет четко прописано, кто из иностранных граждан получит доступ к покупке сельхозземель. Отмечается, что этот вопрос в обязательном порядке будет решаться путем проведения всеукраинского референдума. Он добавил, что в этом случае российские граждане даже не обсуждаются, так как Россия является страной-агрессором, а значит она не имеет право на приобретение украинской земли.

Ранее сообщалось, что Верховная рада в I чтении одобрила законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пишет РБК.