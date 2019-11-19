РЖД представили новый концепт плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона отличается наличием индивидуального пространства у каждого пассажира

Холдинг РЖД представил макет нового плацкартного вагона с модульным пространством на ежегодной выставке "Транспорт России". Уточняется, что концепт был показан в натуральную величину и разработан АО "Трансмашхолдинг".

В целом он остался привычным для пассажиров, однако в нем предусмотрено индивидуальное пространство в виде перегородки и шторки на полках. Также у каждого места будет свой личный стол и шкаф. Стены имеют бежевый окрас, а полки выполнены в светлых тонах.

В показанном концепте количество мест осталось традиционным – одновременно в плацкартном вагоне могут разместиться 54 пассажира.

Отмечается, что представленный вариант не является итоговым, в скором времени будут представлены еще два концепта, пишет РИА Новости.