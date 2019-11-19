ЕК посоветовала Киеву закупать газ напрямую в России

В ЕК считают, что Украине следует вернуться к импорту российского газа в объеме около 15 млрд кубометров в год

Европейская комиссия посоветовала украинской стороне закупать голубое топливо напрямую в России. Там считают, что Киеву следует с 2020 года возобновить импорт российского газа в объеме около 15 млрд кубометров в год, так как это позволит государству сократить дорогостоящие реверсивные поставки. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к трехсторонним газовым консультациям.

Помимо этого собеседник издания отметил, что это предложение интересно и России, а также поможет снизить напряженность двух стран касательно газовых вопросов. Источник добавил, что Украина предпринимает попытки компенсировать дополнительные издержки, которые государство несет в связи с отказом от прямых поставок, за счет увеличения тарифов на транзит российского голубого топлива.

Источник не стал комментировать официальное предложение "Газпрома", направленное "Нафтогазу", по отзыву всех взаимных исков и отказе исполнения ранее принятых судебных решений.

В свою очередь украинская газовая компания опровергла информацию о том, что Еврокомиссия советовала Киеву со следующего года напрямую закупать голубое топливо в России.