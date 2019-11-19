Посольство РФ в Таллине советует эстонскому депутату «вылезти из танка»

Ранее Антс Лаанеотс заявил, что Россия приступила к перевооружению и «ведет подготовку к агрессии».

Российское посольство в Таллине дало совет депутату парламента Эстонии Антсу Лаанеотсу, который является экс-командующим Силами обороны страны, «вылезти из танка». Как напоминает РИА Новости, речь идет о заявлении Лаанеотса, которое он сделал в эфире LTV7. По словам парламентария, армия Латвии не может встать на защиту своей территории, и является слабым звеном. При том, что в это время Россия приступила к перевооружению и «ведет подготовку к агрессии».

Комментируя это заявление на своей странице в социальной сети Facebook, российское посольство пишет о том, что депутат, завивший об агрессии России, по привычке, которая появилась за многолетнюю службу в Советской армии, продолжает видеть окружающий мир через танковый прицел».