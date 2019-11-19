Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель отказался от предложения российского «Газпрома» продлевать на год транзитный контракт.

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий. По его словам, подобные варианты неприемлемы для Украины.

Как передает РИА Новости, с таким заявлением Оржель выступил в эфире ТК ICTV. Он рассказал, что предложение от российской компании было получено в понедельник. Отказ от арбитражей и заключение договора только на один год – это вариант, который не подходит для Киева.