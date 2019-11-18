Похоже ученые разгадали одну из самых больших загадок нашего Солнца

Солнце - самая близкая звезда к Земле, и поэтому оно также наиболее изучено. Оно многому научило нас о том, как ведут себя звезды, но есть еще несколько загадок. Одна из них заключается в том, как солнечная корона становится очень горячей.

Солнце можно классифицировать по разным слоям. Интерьер окружает фотосфера, которая является слоем, который излучает большую часть солнечного света, который мы видим. Над этим находится хромосфера, которая менее плотна, чем фотосфера, и излучает яркие линии спектра. Над этим находится диффузная корона.

Вся энергия, производимая Солнцем, генерируется ядерным синтезом глубоко внутри звезды. Поэтому имеет смысл, что чем глубже вы погружаетесь внутрь Солнца, тем жарче становятся. Это именно то, что вы видите с фотосферой. Чем глубже вы погружаетесь в фотосферу, тем горячее она становится. Это повышение температуры является причиной того, что край Солнца выглядит немного темнее остальных, и этот эффект известен как потемнение конечностей.

Тогда можно предположить, что хромосфера должна быть холоднее фотосферы, а корона - еще холоднее. Но оказывается, что все наоборот. Нижняя область хромосферы составляет около 4400 К, а самая верхняя область - около 25 000 К. Корона становится еще более горячей, достигая температуры более миллиона К.

Как это возможно? Считается, что это связано с сильным магнитным полем Солнца, взаимодействующим с заряженными частицами в солнечной атмосфере. Солнце не является твердым телом, и оказывается, что экваториальная область Солнца вращается быстрее, чем его полярные регионы. Со временем магнитное поле Солнца поворачивает вверх, пока оно не встанет обратно в выравнивание, высвобождая много энергии. Эта энергия передается короне, перегревая ее.

Недавно команда солнечной обсерватории «Большой Медведь», расположенной в Калифорнии, США, сделала изображения Солнца с высоким разрешением, и они запечатлели этот процесс в действии. Наблюдая за различными слоями солнечной атмосферы и измеряя магнитные поля в регионе, команда показала, как все это работает. Когда магнитное поле возвращается на свое место, струи плазмы, известные как спикулы, вылетают из фотосферы, унося большую часть высвобождаемой магнитной энергии. Вскоре после этого корона в этом регионе нагревается, захватывая энергию спикул, пишет Forbes.