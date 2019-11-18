"Нафтогаз" получил предложение по транзиту газа от "Газпрома"

Украинская компания "Нафтогаз" пообещала дать ответ "Газпрому" в ближайшее время

В "Нафтогазе" сообщили, что получили официальное предложение от "Газпрома". Отмечается, что представители украинской газовой компании пообещали в ближайшее время дать ответ российской стороне.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении действующего соглашения или заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Однако в Москве подчеркнули, что подписание нового договора станет возможным только после отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства Киева об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома", пишет РИА Новости.