Медведев надеется, что в будущем Россия откажется от пластиковой упаковки

Дмитрий Медведев считает, что необходимо начинать готовиться к отказу от пластиковой упаковки

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев надеется, что однажды правительство примет решение отказаться от пластиковой упаковки. По его словам, сейчас пластиковой продукции накопилось очень много, причем не только на суше, но и в море, поэтому необходимо начинать двигаться к изменению системы упаковки продукции. Медведев уточнил, что это невозможно сделать в кратчайшие сроки, так как страна к этому еще не готова. Он добавил, что двигаться в этом направлении надо – разрабатывать альтернативные виды упаковки, которые будут подлежать полной утилизации, а также создавать заводы, потребляющие пластик в полном объеме, пишет РИА Новости.