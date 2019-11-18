Польский евродепутат рассказал, как Украина может вернуть Крым и Донбасс

Те, кто проживает на этих территориях, может привлечь экономический успех Украины, который наступит после «европейского ориентира».

Украина должна взять ориентир на европейский курс и добиться ситуации, при которой крымчане и жители Донбасса проголосуют за то, чтобы вернуться под контроль Киева. Как пишут «Известия», таким мнением в разговоре с сайтом European Truth поделился экс-глава польского МИДа, евродепутат Витольд Ващиковский. Он убежден, что людей, проживающих на обозначенных территориях, может привлечь экономический успех Украины, который наступит после «европейского ориентира». А вот что касается России, то она, как отметил политик, «не будет такой сильной до конца света», и в результате ситуация, вероятно, изменится, но уже в пользу Киева.