Польский евродепутат рассказал, как Украина может вернуть Крым и Донбасс
Те, кто проживает на этих территориях, может привлечь экономический успех Украины, который наступит после «европейского ориентира».
Украина должна взять ориентир на европейский курс и добиться ситуации, при которой крымчане и жители Донбасса проголосуют за то, чтобы вернуться под контроль Киева. Как пишут «Известия», таким мнением в разговоре с сайтом European Truth поделился экс-глава польского МИДа, евродепутат Витольд Ващиковский. Он убежден, что людей, проживающих на обозначенных территориях, может привлечь экономический успех Украины, который наступит после «европейского ориентира». А вот что касается России, то она, как отметил политик, «не будет такой сильной до конца света», и в результате ситуация, вероятно, изменится, но уже в пользу Киева.
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Евро депутат Витольд Ващиковский, ошибается ибо для Украины при нынешних и подобных правителя это не достижимо с 2004 года, когда стали нарушать законы (третий тур выборов президента) и назначать на должности з рэволюцийнои доцильности т. е. полных профанов и ********. А вот Жириновский прав:"Украина обретёт и Крым и Донбасс только при одном условии, когда станет одним целым с Россией!"