В Японии обнаружена одна из первых птиц в мире

Окаменелые останки птицы, жившей на планете 120 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, были обнаружены в Японии.

По мнению палеонтологов, данная находка серьезно «потрясет» «семейное древо птиц».

Статья с результатами исследования ученых представлена на страницах издания Communications Biology.

Ведущий автор исследования, Такуя Имаи, отметил, что древняя птица (вид получил название – Fukuipteryx prima) была величиной с голубя. У птицы были серые и коричневые перья, она могла качать хвостом и взмахивать крыльями, но не могла летать, так, как современные птицы. Эти пернатые обитали на Земле 120 млн лет назад во время раннего мелового периода, однако у авторов нового исследования, возглавляемого Такуя Имаи из Института исследований динозавров из Университета префектуры Фукуи в Японии есть веские основания полагать, что этот вид появился раньше.

«Это первый вид первобытных птиц этого периода, обнаруженный за пределами Китая», – отметил Имаи

Окаменелые останки были обнаружены еще в 2013 г. в карьере динозавров Китадани недалеко от города Кацуяма в японской префектуре Фукуи.

Ученые отмечают, что обнаруженная птица летала, но не очень хорошо и лишь на небольшие расстояния, но она является предком современных птиц.

По их словам, птица обитала недалеко от водоема в среде, с умеренным и теплым климатом, с непродолжительным, сухим сезоном.

F. prima – первая примитивная птица раннего мелового периода.

Имаи сообщил, что о рационе птицы известно совсем немного и что вполне вероятно, что на нее охотились другие хищники того времени.

F. prima также имеет несколько общих черт с археоптериксом, который считается первой птицей в мире, пишет foxnews.com.