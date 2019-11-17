Следы приземления: бразильские рыбаки рассказали о встрече с НЛО в 1995 году

1 октября 1995 года бразильские рыбаки сообщили о том, что они собирали рыболовные сети на маленьком острове под названием Ilha do Major недалеко от Сан-Паулу, когда вдруг увидели летящий над головой дискообразный НЛО, излучающий ярко-желтый свет.

Сначала Fernando Beserra и Wilson da Silva Oliveira подумали, что это был воздушный шар, но когда объект подлетел к ним на высокой скорости достаточно близко, они однозначно решили, что это космический корабль пришельцев.

Испуганные ярким светом, бразильцы запрыгнули обратно в свою лодку и хотели отплыть подальше, но двигатель не заводился. В этот момент они заметили, что таинственный объект изменил направление и направился на небольшой остров, где и приземлился. Рыбаки пытались тщетно заводить мотор. В конце концов, он заработал и очевидцы уплыли.

«НЛО приземлился на небольшом острове, расположенном рядом с островом Ilha do Major. Мы сделали около 10 попыток, пока двигатель, наконец, заработал, а затем уехали так быстро, как могли», – рассказали очевидцы.

После того как Fernando Beserra и Wilson da Silva Oliveira вернулись домой, они рассказали своим близким о произошедшем. По словам мужчин, они долго не могли уснуть той ночью, несмотря на то, что приняли успокоительные средства.

На следующий день рыбаки также сообщили о своих наблюдениях журналистам одной из бразильских газет.

Один из рыбаков даже зарисовал НЛО – хотя выглядит это довольно просто.

Позже появились фотографии последствий предполагаемой встречи, на которых видны углубления в почве и траве, примятой по кругу. Также эксперты заметили, что трава была слегка обожжена.

Эксперты из Национального института аэрокосмических явлений (INFA) совместно с Fernando Beserra и Wilson da Silva Oliveira прибыли на место приземления НЛО, где обнаружили траву, примятую в форме круга в диаметре около 6 метров. Растительность была изогнута по часовой стрелке. Также были обнаружены четыре следа от опорных ножек объекта, каждый размером 10 x 15 см, пропорционально распределенные и утопленные на глубину 1,5 см в почву. Специалисты взяли образцы почвы и травы на месте посадки НЛО.

Согласно подробному отчету INFA, наблюдаемый рыбаками НЛО не издавал никаких звуков, а свет, излучаемый объектом, был настолько интенсивным, что ночью стало очень светло.

В отчете INFA также отмечалось, что исходящие от НЛО электромагнитные эффекты, привели к остановке двигателя лодки. Было также оказано физиологическое воздействие на свидетелей. Оба рыбака пожаловались после случившегося на раздражение глаз и диарею.

Образцы почвы подверглись анализу, чтобы проверить возможные изменения в PH. Тем не менее, проведенное исследование не выявило ничего неестественного в PH.

Любопытно то, что в образцах почвы, взятой на месте приземления НЛО, семена прорастали легко и быстро. Семена, которые были посажены исследователями в образцы почвы, собранной вне круга, не прорастали вовсе. Исследователям также удалось выяснить, что следы (отметки от опорных ножек) оставленные объектом были не от обычных вертолетов либо самолетов. Кроме того, представители военной авиабазы, расположенной недалеко от места наблюдения НЛО заявили, что в то время в этом районе вообще не было каких-либо самолетов, пишет mirror.co.uk.